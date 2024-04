Herbert Reul spricht in Neuss über Extremismus „Sicherheit ist nichts Selbstverständliches“

Prominenter Gast, brandaktuelles Thema: Diese Kombination führte wohl dazu, dass die Resonanz auf die Die CDU-Veranstaltung „Talk am Pegel“ mit mehr als 200 Besucherinnen und Besuchern überdurchschnittlich groß war. Am Vormittag hatte Landesinnenminister Herbert Reul noch die neue Kriminalstatistik für NRW vorgestellt, abends kam er dann in die Pegelbar. Da ging es um das Thema „Extremismus“. Jörg Geerlings hatte drei weitere Talkgäste eingeladen: Achim Fischer, das „Sprachrohr“ aller weiterführenden Schulen in Neuss, Umut Ali Öksüz, Gründungsmitglied der „Interkulturellen Projekthelden“ und Extremismusforscher, sowie Alexandra Klein, Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft Chaverut.