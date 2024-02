Henning Kraggerud dirigiert in Neuss Wo Arktis und Antarktis zusammentreffen

Und passend dazu wird er auch die Leitung des dritten Abokonzertes der DKN übernehmen. Seine Komposition wird dabei im Mittelpunkt des Programms stehen. Gut erinnert er sich an den Moment, als er den Auftrag für dieses Werk bekommen hat. Er habe sich über die Gelegenheit gefreut, für die beiden geografisch sehr weit auseinanderliegenden Orchester zu schreiben: Ihre Nähe zur Arktis beziehungsweise Antarktis brachte ihn auch auf die Idee für den Titel „Romantarctica“ – ein Wort, das nicht nur Hinweise auf die beiden Gebiete rund um den Nord- und Südpol gibt, sondern auch den Begriff „Romantik“ enthält. Geschrieben habe er das Stück „aus einer emotionalen Perspektive“. Dabei habe er sich auch von den Polarforschern „Scott“ und Amundsen“ inspirieren lassen. Beide brachen 1910 zur Antarktis auf und lieferten sich im Dezember 1911 ein Wettrennen zum Südpol. „Die Art und Weise, wie sich Gefühle in der Nacht ausbreiten, muss sich in dieser Einsamkeit vervielfacht haben, ebenso der Ballast der Emotionen, die sie aus Europa mitbrachten“, sagt Kraggerud und fügt hinzu: „Faszinierend fand ich unter anderem auch die Tatsache, dass Scott irgendwann erkennen musste, dass er nicht überleben wird.“ All diese Eindrücke ließ er in seine Komposition einfließen, die er für flexible Besetzung – angefangen bei zwei Solisten bis hin zu einem ganzen Orchester – gestaltet hat. Entstanden ist ein rund 20-minütiges postmodernes Stück, das am Sonntag, 11 Uhr, im Zeughaus gespielt wird.