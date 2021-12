Mappenprojekt "Wir" : Der Zufall gibt das Motiv vor

Serie Neuss „Schatten“, ein Foto von einer Maske auf einem Holztisch, ist nach dem Worten der Künstlerin Brigitte Hempel-Schanzenbach sehr spontan entstanden.

Eine Auszeichnung für sie als Künstlerin, aber vor allem eine „gute Idee“ war für die Fotografin Brigitte Hempel-Schanzenbach die Anfrage des Kulturamts, zum Mappenprojekt „Wir“ eine Arbeit beizusteuern. Zwei Fotografien waren ihr dafür eingefallen, sagt sie, entschieden hat sie sich zusammen mit einem Vertreter des Kulturamts schließlich für „Schatten“. Ursprünglich sei das Foto nicht für das Mappenprojekt entstanden, gibt sie zu, sondern für die Jahresausstellung des Vereins Düsseldorfer Künstler, deren Thema damals „Maske“ lautete.

Brigitte Hempel-Schanzenbach ist Fotografin. Foto: Brigitte Hempel-Schanzenbach

Das Foto sei in einer Zeit gemacht worden, als „es noch erlaubt war, Masken dieser Art zu tragen“, erzählt Hempel-Schanzenbach, die zusammen mit ihrem Mann, dem Maler Rüdiger Hempel, schon seit vielen Jahren in Neuss ein Atelier hat, aber in Düsseldorf lebt.

Auf einem Tisch lag sie, in einem Gartenlokal, das die Fotografin und ihr Mann an diesem Tag besuchten. „Vom Licht her passte es“, erzählt sie, also nahm sie die Kamera und fotografierte. Mit dem Schatten, den das Licht zuließ – was passte zum Thema der Jahresausstellung, aber auch zum Mappenprojekt. „Denn ist mit der Corona-Pandemie nicht auch ein Schatten auf unser Leben gefallen?“ fragt Hempel-Schanzenbach. Mehr rhetorisch natürlich.

Seit 1983 ist Fotografie das Medium der Künstlerin, anfangs, genauer bis 2010, hat sie ausschließlich analog und Schwarz-Weiß fotografiert. Dass inzwischen auch Farbe dazugehört, ist einem Zufall zu verdanken. Wie oft bei ihr, sagt sie: „Die Ideen kommen meistens ganz spontan.“ Bunte Glasscherben eines aufgegebenen China-Restaurants waren es damals, die sie unter anderem auch zu dem Projekt „West-Östliches“ (die Ausstellung mit dem iranischen Künstler Mahmoud Mirzaie war auch im Atelierhaus an der Hansastraße zu sehen) animierten, heute hängt es vom Thema ab, ob farbige Fotos am Ende stehen. „Das muss nicht sein“, sagt die Künstlerin, die an den Kunstakademien Nürnberg und Düsseldorf studiert hat.