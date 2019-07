Kirmes in Helpenstein : Helpenstein in Feierlaune

Helpenstein Frank Siegers und Jessica Konrads repräsentieren die Gesellschaft „Fidele Brüder“.

Helpenstein hat rund 380 Einwohner und davon gehören 150 der Kirmesgesellschaft Fidele Brüder an. Da stehen natürlich alle schon in den Startlöchern, um von Samstag, 20. Juli, bis Dienstag, 23. Juli, mit vielen Gästen und Freunden zu feiern. Repräsentiert wird die Gesellschaft in diesem Jahr vom Hahnenkönigspaar Frank Siegers und Jessica Konrads. Der 38 Jahre alte Siegers kann bei den Vorbereitungen auf die Unterstützung seines Zuges, den Helpesteener Boschte, zählen.

Eröffnet wird die Kirmes am Samstag um 12 Uhr mit den Böllerschüssen. Um 18 Uhr steht dann die Krönung von Frank Siegers auf dem Programm. Der Festumzug beginnt um 19.30 Uhr, danach startet gegen 20 Uhr die Helpensteiner Kirmesnacht mit Soundconvoy und der Queen Revival Band. Totenehrung (10 Uhr) und musikalischer Frühschoppen (10.30 Uhr) stehen am Sonntag auf dem Programm. Am Montag kommen dann zunächst die kleinen Besucher auf ihre Kosten, denn um 13.30 Uhr beginnt die Kinderbelustigung. Der Festumzug mit großer Parade setzt sich dann um 14.30 Uhr in Bewegung. Danach stellt sich die Frage: Wer wird neuer Hahnenkönig und Kinder-Hahnenkönig? Höhepunkt am Dienstag ist dann die Krönung der Hahnenkönigin Jessica Konrads ab 20 Uhr.