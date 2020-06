Antrag der CDU in Neuss : Helmut-Kohl-Straße hängt in der Warteschleife

Auch in Neuss soll es – wie hier in Mannheim – in Zukunft eine Helmut-Kohl-Straße geben. Foto: dpa/Uwe Anspach

Neuss Die CDU drängt darauf, in Neuss eine Straße oder einen Platz in Neuss nach Helmut Kohl zu benennen. Der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings hatte diesen Vorschlag bereits 2017 kurz nach dem Tod des langjährigen Bundeskanzlers gemacht.

Am 16. Juni jährt sich der Todestag Helmut Kohls nun zum dritten Mal. Geerlings ist verärgert, dass aus seinem Vorschlag bis heute nichts geworden ist. „Es ist unverständlich, dass die Stadtverwaltung drei Jahre lang nichts getan hat, um eine Ehrung Kohls voranzubringen“, erklärt er. Denn es gebe in Neuss eine Tradition, Straßen nach verdienten Politik-Größen zu benennen – und zwar unabhängig der Parteizugehörigkeit. Als Beispiele nennt er den Konrad-Adenauer-Ring und den Willy-Brandt-Ring. Zudem sei Helmut Kohl während seiner Kanzlerschaft mehrfach in der Quirinus-Stadt gewesen.

Den Vorwurf der Untätigkeit weist die Verwaltung entschieden zurück. Der Kulturausschuss, in dessen Zuständigkeit die Vergabe von Straßennahmen fällt, habe am 2. Juli 2019 den Beschluss gefasst, die Straßen in einem nächsten zusammenhängenden Baugebiet nach hochrangigen Politikern aller Parteien zu benennen. Das Baugebiet „Im Kreuzfeld“ in Uedesheim sei jedoch unter anderem wegen Anliegen von Bürgern und örtlichen Vereinen dafür ungeeignet. „Darüber hinaus wird die Lage und Größe der zu benennenden Straßen als der historischen Bedeutung der vorgeschlagenen Personen nicht angemessen erachtet“, erklärt Tobias Spange vom städtischen Presseamt.