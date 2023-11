St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss Helmut Kauschka – Hubertuskönig und Goldjubilar

Helmut Kauschka gehört mal wieder einem Siegerkreis an. Der Hubertuskönig des Jahres 2003 in seinem Heimatort Reuschenberg errang 20 Jahre später diesen Titel auch in Neuss. 148. Schüsse waren am Sonntag nötig, dann stand der 70-Jährige als Nachfolger von Carsten Bohnemann fest – und Christian Pütz sowie Marc Koßmann hatten als Mitbewerber das Nachsehen. Die Krönung des Korpskönig, der im nächsten Jahr auch als Goldjubilar im Neusser Bürger-Schützen-Verein Kirmes feiern kann, sowie seiner Lebenspartnerin Sandra Spelter erfolgt beim Hubertusball am 9. Dezember im Zeughaus. Der inzwischen pensionierte KfZ-Mechaniker war aktiver Jäger, später im Grenadierkorps, das er 2011 als Grenadiersieger repräsentiert, und ist seit 2018 aktiver Hubertusschütze.