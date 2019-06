Diamanthochzeit in Neuss : Nach 60 Jahren blüht die Liebe immer noch

Diamanthochzeit in Neuss

Nordstadt Drei Kinder, sieben Enkelkinder und genau so viele Urenkel – die Familie, die Helga und Herbert Dönni gegründet haben, ist im Lauf der vergangenen 60 Jahre stetig gewachsen.

Tief verwurzelt lebt das Paar fast sein ganzes Leben lang in Neuss. Helga Dönni ist seit ihrem 15. Lebensjahr Neusserin, ihr Mann kommt aus Reuschenberg, die Kinder sind alle in Neuss geboren und aufgewachsen.

Kennengelernt hätten sich die beiden in einem Schützenverein, erzählt Helga Dönni. „Den gibt es aber inzwischen leider nicht mehr, rund 20 Jahre waren wir dort aktiv.“ Die große gemeinsame Leidenschaft sei aber der Schrebergarten in Weckhoven. Seit 46 Jahren hegen und pflegen die beiden hingebungsvoll ihr persönliches Stück Natur. Fast jeden Tag sei sie im Garten, verrät Helga Dönni, „Wir machen auch viel mit der Schrebergartengemeinschaft, mit den Nachbarn.“

Die zweite Leidenschaft neben dem Garten ist das Reisen. Die 79-jährige und der 83-jährige haben schon einiges von der Welt gesehen. Einmal im Jahr wird ein Ziel für den gemeinsamen Urlaub ausgeguckt. Es ging schon in die Türkei, nach Mallorca, Griechenland und nach Ägypten. Am Dienstag, 18. Juni, erwartet das Paar die Glückwünsche zur Diamanthochzeit vom stellvertretenden Bürgermeister Sven Schümann, der sie um 16 Uhr in ihrem Zuhause besuchen wird, und natürlich von der ganzen Familie.