Persönlichkeit aus Neuss : Heinz Günther Hüsch ist auch mit 90 Jahren noch viel gefragt

Er war eine der prägenden Persönlichkeiten der Neusser Nachkriegsgeschichte, gehörte 53 Jahre dem Stadtrat an. Jetzt feierte Heinz Günther Hüsch 90. Geburtstag. Und immer noch stehen die Menschen Schlange, um ihn zu sprechen.

Neuss (lue-) Wenn im Rathaus eine Stelle zu besetzen war, wurden die Bewerber in die Kanzlei Hüsch geladen. Erst wenn der „ewige Stadtverordnete“ – Heinz Günther Hüsch saß 53 Jahre ununterbrochen für die CDU im Rat der Stadt Neuss – zustimmte, war der Weg für den Interessenten frei. So erzählen es sich zumindest die Neusser. Daran erinnerte jetzt Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) als er im Namen von Rat und Verwaltung dem „Altmeister“ zur Vollendung seines 90. Lebensjahres gratulierte – und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Ich sehe, dass viele Vertreter der Verwaltung heute gekommen sind.“ Die offizielle Ehrung durch die Stadt erfolge am 5. Juli.