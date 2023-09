Warum Heinrich Popow Neuss besuchte Auf Tuchfühlung mit einem Weltmeister

Heinrich Popow war in Neuss. Wer ist Heinrich Popow? Der 40 Jahre alte Welt- und Europameister, zugleich mehrfacher Para-Olympiasieger in Weitsprung und 100-Meter-Lauf, hatte seine unvergleichliche Karriere im August 2018 bei den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin beendet. Dort gewann er seine 30. Medaille, mit 6,24 Meter im Weitsprung Silber. Die Berliner Morgenpost würdigte: „Das ist ein höchst emotionaler Abschied seiner Karriere.“