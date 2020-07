Heinrich-Grüber-Haus in Weckhoven : Das tierischste Seniorenheim in Neuss

Das tierischste Seniorenheim in Neuss

Heinrich-Grüber-Haus in Weckhoven

Neuss Das Heinrich-Grüber-Haus in Weckhoven hat seinen eigenen Streichelzoo. Dort gibt es unter anderem Hühner, Kamerunschafe und Tauben – doch schon bald soll eine weitere Tierart hinzukommen.

Wer das Außengelände des Heinrich-Grüber-Hauses in Weckhoven betritt, könnte meinen, sich in einer Zweigstelle des Kinderbauernhofes zu befinden. Denn hinter dem grünen Zaun – und teilweise auch schon davor – warten verschiedene Tierarten auf Besucher und Streichel-Einheiten. Egal ob die Kamerunschafe Moses, Maxi und Basso, das zutrauliche Huhn Berta oder der stolze Erpel Donald, der in Limbo-Manier unter dem Zaun hindurch spaziert. Auch im Inneren des Seniorenheims geht es tierisch zu. Bereits im Eingangsbereich erwartet Paula – die Hündin einer Bewohnerin – die Besucher. Dass auch auf den Zimmern Tiere gehalten werden dürfen, ist eine Besonderheit des Hauses.