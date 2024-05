Heiner Ringes aus Neuss Ein Hoch auf den Further Jubiläums-Oberst

Am Mittag nach seinem Oberstehrenabend klingt Heiner Ringes munter und auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortet er: „Ich bin zufrieden.“ Dabei war sein Abend nicht so wie immer, denn er durfte ein stolzes Jubiläum feiern: Seit 25 Jahren führt er als Oberst das Regiment der Sankt -Sebastianus-Schützenbruderschaft auf der Neusser Furth an und befehligt immerhin 1800 Schützen: „Ich habe während unseres Festes an den Pfingsttagen das Kommando und bin Chef der Veranstaltung“, erklärt Ringes seine Aufgaben in Sachen Schützenwesen.