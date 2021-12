Prickelndes Jubiläum in Neuss : Heimatverein Weckhoven serviert Kyburg-Sekt

Prickelndes Jubiläum in Neuss

Weckhoven Der Heimatverein Weckhoven feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Pünktlich zu diesem Anlass wurde ein originelles Präsent kreiert – der Kyburg-Sekt.

Der Heimatverein Weckhoven begeht in diesem Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum – ein Grund zum Feiern. Spender, Referenten und Freunde des Vereins sollten eingeladen werden. Doch was reicht man den Gästen zu diesem Anlass? Ein Sekt sollte es sein, dachten sich die Mitglieder, doch nicht irgendeiner: Der Heimatverein Weckhoven ließ einen eigens kreierten Schampus abfüllen, den Kyburg-Sekt.

„Unter uns: Von der der Kyburg hat er nur den Namen“, verrät Vereinsmitglied und Beisitzerin Karin Kilb. Seine Heimat sei Nierstein am Rhein , wo der halbtrockene Sekt abgefüllt wird. Doch eine eigens kreierte Sektmarke braucht auch einen unverkennbaren Namen – wie den der Kyburg. Das Gebäude sei ein Alleinstellungsmerkmal für den Neusser Stadtteil, das Wahrzeichen von Weckhoven, mit dem sich die Menschen identifizieren, erklärt Kilb. Das schließt die 79-Jährige aus der großen Beteiligung der Anwohner, wenn der Heimatverein zur regelmäßigen Reinigung der Burgruine aufruft. Dementsprechend ziert das Etikett des Kyburg-Sekts ein Bild des ehemaligen Wachturms.

Während Frauen zu diesem Anlass oftmals einen Blumenstrauß erhielten, bekämen Männer einen Cognac oder ähnliches. „Dann ist es doch schöner, wenn wir etwas Originelles aus Weckhoven verschenken können“, dachten sich Kilb und ihre Vereinskollegen. So war die Idee geboren, die eigene Sektmarke, die es in den Anfangsjahren des Vereins schon einmal gab, anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums wieder aufzulegen.

Aufgrund der pandemischen Lage mussten jedoch alle Feierlichkeiten in diesem Jahr abgesagt beziehungsweise auf das nächste Jahr verschoben werden. Deshalb gibt es den Sekt nun bei Karin Kilb in der Von-Galen-Straße 3 in Weckhoven für zehn Euro zu kaufen – solange der Vorrat reicht.