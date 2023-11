Namensgebung in Neuss Heimatverein will Wege in Norf benennen

Michael Klinkicht (Fraktion jetzt) tat das als Ausschussvorsitzender nicht ohne eine Kommentierung. Er sprach von einer Petitesse und kritisierte unter dem zustimmenden Nicken der Ausschussmitglieder das bürokratische Verfahren, von dem man in Neuss nicht abzuweichen gewillt ist: Debatte im Kulturausschuss, Verweis zur Prüfung der vorgeschlagenen Bezeichnung an das Stadtarchiv, Bürgerversammlung und am Schluss – wenn es gut läuft – finale Entscheidung im Kulturausschuss. „Bei so langen Verfahrenswegen muss man sich nicht wundern, wenn manches nicht vorangeht“, sagt Klinkicht.