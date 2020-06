Der Heimatverein „Gartenvorstadt“ in Neuss : Ein Verein als „Reuschenberg-Partei“

Reuschenberg Der Heimatverein betreibt seit 20 Jahren auch politische Lobbyarbeit für die „Gartenvorstadt“. Das tut er mit gutem Erfolg, wie die Bemühungen um das neue Geschäftszentrum zeigen. Aktuell forciert er den Haltestellenumbau.

Vor über einem Jahr wurde der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle „An der Barriere“ beschlossen. Seitdem ist nichts passiert. „Warum dauert das so lange?“, fragt Marlene Conrads, die bei der Verwaltung deshalb noch einmal auf den Busch klopfen will. So wie es der von ihr geführte Heimatverein „Gartenvorstadt“ Reuschenberg schon oft getan hat – und oft erfolgreich.

Als Lobby für den Ortsteil versteht sich der Verein, der erkannt hat, dass man sich dazu mitunter auf die Politik zubewegen muss. Ist ja für eine gute Sache. So meldete sich Conrads beim einflussreichen Planungsausschuss-Vorsitzenden Karl-Heinz Baum am Telefon, als sich die CDU sehr reserviert gegenüber den Umbauplänen für die Bushaltestelle zeigte. „Ich konnte ihn umstimmen“, sagt Conrads knapp.

Im Dezember wurde der Verein 20 Jahre alt. Bei seiner Gründung wollte er – wie andere auch – das Brauchtum pflegen. So steht es in der Satzung, und gemeint sind nicht zuletzt der St.-Martins-Umzug und das Schützenfest. Die rheinische Mundart wollte der Verein am Leben erhalten und sucht dazu inzwischen die Zusammenarbeit mit dem „Internationalen Mundartarchiv Ludwig Soumagne“ in Zons. Drittens wollte man – auch das ein typisches Ziel von Heimatvereinen – die Denkmalpflege im Auge behalten und die Geschichte des Ortsteiles dokumentieren. „Reuschenberg ist ja noch ein relativ junger Ortsteil“, sagt Conrads. Das habe die Möglichkeit eröffnet, noch Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Aber – und das unterscheidet die Gartenvorstädter von anderen Heimatvereinen – auch dass man sich um die bauliche Entwicklung kümmern will, wurde als Ziel in der Satzung verankert. Damit war der Verein politischer Akteur.