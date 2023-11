Vorhaben in Neuss Der Heimatspielplatz fällt kleiner aus

Neuss bekommt einen Heimatspielplatz an der Kölner Straße. An diesem Plan gibt es nichts mehr zu rütteln. Einen kleinen Dämpfer müssen Kinder und Eltern aber nun doch hinnehmen: So wird die geplante Anlage in einem geringen Umfang realisiert als ursprünglich geplant. Denn: Aufgrund des niedriger ausfallenden Zuschusses in Höhe von 200.000 Euro durch das Land NRW – und nicht wie erwartet 80 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 555.000 Euro – sollte das Gesamtkonzept überplant und die Ausgestaltung insgesamt reduziert werden. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung der Stadt hervor. Diese reduzierte Planung werde zurzeit zur Änderung des bestehenden Zuschussantrages vorbereitet. Allerdings: Die geforderten Themen und Wünsche werden laut Stadt dennoch berücksichtigt, wenn auch eben in abgespeckter Form. „Trotz dieser Reduzierung bleibt ein attraktives Spielangebot erhalten“, betont die Verwaltung. Die Umsetzung des geplanten Heimatspielplatzes in der aktualisierten Form und einem Gesamtkostenaufwand in Höhe von circa 340.000 Euro könne mit dem Landeszuschuss in Höhe von 200.000 Euro erfolgen.