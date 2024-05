Maifest in Neuss-Hoisten Heimatfreunde servieren Pizza aus historischem Backofen

Die Nachfrage war groß an den Tischen, die Hans-Peter Neukirchen und die Maigesellschaft zum Tanz in den Mai aufgestellt hatten. Denn die Heimatfreunde Hoisten hatten zu diesem Anlass endlich wieder den historischen Backofen angefeuert und zum traditionellen Aufstellen des Maibaums auf dem Kirmesplatz, Pizza darin gebacken. „Wir haben den Backofen am 30. April 2009 in Betrieb genommen – ist ja klar, dass wir ihn an diesem Tag immer gerne in Betrieb nehmen“, erklärte der Geschäftsführer des Vereins, Reinhard Strauß.