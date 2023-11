Kirchen in Neuss „Weihnachten ist in diesem Jahr wichtiger denn je“

Noch dauert es eine gute Woche bis zum ersten Advent. In der Neusser Innenstadt ist allerdings schon längst Weihnachtsstimmung zu spüren: Viele Geschäfte sind üppig dekoriert und seit dieser Woche lockt auch der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz mit allerlei süßen Versuchungen und Glühwein. Durch all das profane Glitzern und Funkeln in den Straßen mag da manch einer gar nicht mehr darüber nachdenken, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Dennoch: Für die Kirchen ist das Fest der Geburt Jesu neben Ostern das wichtigste im ganzen Jahr. „Weihnachten ist das Fest, das am tiefsten in den Herzen der Menschen verankert ist“, sagt der Neusser Oberpfarrer Andreas Süß.