Grenadierkorps Neuss Erfttaler repräsentiert Neusser Grenadiere im Jubiläumsjahr

133 Grenadiere aus 31 Zügen hatten für eine Beteiligung gesorgt, die über der des Vorjahres lag. Mannschaftssieger mit dem Kleinkaliber wurde der Zug „Halt fass an Nüss“ vor den Fahnenzügen 1920 und 1960 sowie dem Zug des neuen Grenadiersiegers. Der Mannschaftspokal im Luftgewehrschießen ging an „Immer treu“ vor „Op Zak“ und „Ut Spass an de Freud.“ Bester Einzelschütze in dieser Disziplin wurde Michael Schmitz (Treue Jonge), vor dem punktgleichen Tobias Kinna, als treffsicherster Feldwebel bewies sich Thomas Jansen (Fahnenzug 1920), das Damenschießen gewann Marion Abstab.