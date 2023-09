Spielplatz im Neusser Stadtgarten Jetzt kommt die Anti-Gänse-Hecke

Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Krefeld geriet wegen ihres rigorosen Vorgehens zur Eindämmung des Gänse-Aufkommens zuletzt in die Schlagzeilen. Rund 140 Tiere waren nämlich am Elfrather See zum Abschuss freigegeben worden. Der Grund: Wiese und Strand sind dort regelmäßig übersät mit Gänsekot. Der See musste gesperrt werden, weil die Wasserqualität zum Schwimmen zu schlecht ist. Das soll sich ändern, damit dort bald wieder Badegäste begrüßt werden können. Nachdem andere Vergrämungsmaßnahmen aus Sicht der Verwaltung scheiterten, erfolgte letztlich der Griff zur Waffe.