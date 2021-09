Hautärzte in Neuss : Mehr Platz für Behandlungen nach Umbau

Ludger Keppler und Katrin Groß in den neu gestalteten Praxisräumen an der Adolf Flecken Straße. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Schon in dritter Generation wird die Hautarztpraxis an der Adolf-Flecke-Straße geführt. Jetzt war es Zeit für einen Umbau. Was sich für Patienten und Personal in Zukunft ändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Nach einer einjährigen Umbauphase im laufenden Praxisbetrieb freuen sich Katrin Groß und Ludger Klepper aus der gleichnamigen Hautarztpraxis auf der Adolf-Flecken-Straße in Neuss zusammen mit ihrem Team nun über vergrößerte und modernisierte Praxisräume.

„Wir haben endlich den Lückenschluss in Richtung Parkhaus vorgenommen und den Neubau harmonisch an das Bestandsgebäude angegliedert,“ erzählt Ludger Klepper, der die Praxis 2007 von seinen Eltern, dem Hautarztehepaar Brigitte und Karl-Ernst, übernommen hatte. Das Gebäude an der Adolf-Flecken-Straße/Ecke Schwannstraße war 1935 von seinem Großvater Carl gebaut und bis zu dessen Pensionierung 1976 von ihm als dermatologische Praxis geführt worden.

Die neuen Räumlichkeiten bieten auf zwei Etagen einen weiteren Eingriffsraum, neue Behandlungsräume, einen Kosmetikraum sowie ein vergrößertes Labor. Neue Bodenbeläge, die jetzt auch im alten Teil der Praxis verlegt worden sind, großzügige Fensterfronten und durchgängige LED-Beleuchtung schaffen einen modernen Look. Gut für die Patienten und die Mitarbeiter: Eine Klimaanlage sorgt auch im Sommer für angenehme Temperaturen.

Das ärztliche Team wird vervollständigt durch Karl-Ernst Klepper und die angestellte Ärztin Pia Noreen Zulueta La Rosa. Zudem kümmern sich sieben medizinische Fachangestellte um die Belange der Patienten und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

„Durch die zusätzlichen Behandlungsräume können wir nun mit mehreren Kollegen gleichzeitig arbeiten und so Wartezeiten für unsere Patienten verkürzen,“ freut sich die Hautärztin Katrin Groß.