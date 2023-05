Medizinische Versorgung in Neuss Hausärztliche Versorgung könnte kippen

Neuss · Im Rhein-Kreis Neuss sind derzeit fast alle Bedarfe an Arztpraxen verschiedener Art, insbesondere an Fachmedizinern, weitestgehend gedeckt. In Zukunft könnte sich das allerdings ändern, das betrifft vor allem die Hausärzte.

22.05.2023, 04:50 Uhr

Gerhard Steiner ist niedergelassener Allgemeinmediziner in Grimlinghausen. Foto: Andreas Woitschützke

Von Kurt Lehmkuhl und Matheo Berndt

Mit Fragen zur Ärzteversorgung im Rhein-Kreis beschäftigte sich der Gesundheitsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung. Antworten gaben Anika Päth und Ralf-Torben Wittmar aus dem Bereich Gesundheitspolitik und Strategische Sicherstellung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Generell gilt, dass das Verhältnis zwischen dem Ist-Niveau des tatsächlichen Einwohner/Arzt-Verhältnisses und dem Soll-Niveau der Verhältniszahl durch den Versorgungsgrad ermittelt wird. Bei 100 Prozent entspricht die Anzahl der niedergelassenen Ärzte für den Planungsbereich der vorgesehenen Soll-Anzahl. Bei einem Deckungsgrad von weniger als 75 Prozent bei den Hausärzten und bei weniger als 50 Prozent der Fachärzte ist eine Unterversorgung anzunehmen. Bei einem Deckungsgrad von 110 Prozent wird die Planungsregion für weitere Niederlassungen der betreffenden Fachgruppe gesperrt. Allerdings bleibt eine Praxisnachfolge in der Regel möglich.