Kulturperlen in Neuss Haus Rottels hat eine 200-jährige Geschichte

Es war schon stark heruntergekommen. Bis die Jubiläumsstiftung der Sparkasse sich des Hauses an der Oberstraße erbarmte, es 1987 erwarb, viel Geld in Sanierung und Restaurierung steckte und das Haus Rottels schließlich der Stadt (die es an das Clemens-Sels-Museum weitergab) zur Verfügung stellte. Das ist heute teilweise noch so. Besitzer bleibt die Jubiläumsstiftung, die es wiederum an die Stadt vermietet (offiziell für das Clemens-Sels-Museum), aber geführt wird es von einer Stiftung, die von der Stadt, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Neusser Bürger-Schützen-Verein getragen wird.