Jilian Mirja Kuhn und Ursula Wienken : Neuss hat zwei neue Kunstförderpreisträgerinnen

Kunstförderpreisverleihung 2021 Verleihung in der Sparte Musik an Komponistin Jilian Mirja Kuhn und Bassistin Ursula Wienken Foto: Stadt Neuss

Neuss Die Sängerin und Komponisten Jilian Mirja Kuhn und Bassistin Ursula Wienken wurden mit dem 3000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. Der wird jährlich an zwei junge Kunstschaffende verliehen.

(NGZ) Die Entscheidung ist gefallen, in Neuss reihen sich zwei Musikerinnen in die Riege der Kunstförderpreisträger der Stadt ein: Die Sängerin und Komponisten Jilian Mirja Kuhn und Bassistin Ursula Wienken wurden mit dem 3000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet. Der wird jährlich an zwei junge Kunstschaffende verliehen: In einem Jahr ist die Sparte Bildende Kunst und Gestaltung im Fokus, in einem anderen „Musik und Darstellende Kunst.“