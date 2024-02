Automaten-Laden in Neuss Die Innenstadt hat jetzt einen 24-Stunden-Kiosk

Einen Automaten speziell für Honig in Hoisten, einer für Blumensamen an der Viersener Straße bis hin zum klassischen Spender für Grillgut und Co. – geht es um Automaten, dann gibt es in Neuss einige Exemplare mit dem Prädikat „besonders“. Das Angebot wurde durch eine Neueröffnung an der Niederwallstraße nun noch einmal erweitert – mit einem Laden, „den es so in Neuss noch nicht gibt“, wie Inhaber David Kniek sagt.