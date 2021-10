Hotspot in Neuss : Neuss hat jetzt ein Selfie-Paradies

Neuss Das frisch eröffnete „Dreamland“ im Rheinpark-Center an der Breslauer Straße bietet 20 verschiedene Foto-Hintergründe für Instagram und Co. Ein Besuch.

In diesem neu erschaffenen Bereich wird voll auf das Thema Fotografie gesetzt – und zwar in Form von 20 sogenannten Selfie-Spots, also Hintergründen, die die Bezeichnung „Blickfang“ verdienen. Wer eine Runde durch das „Dreamland“ dreht, entdeckt zum Beispiel eine Gruppe Schaufensterpuppen, die in ihren silbernen Anzügen ziemlich futuristisch daherkommen. Von funkelnden Disko-Kugeln über eine Kino-Kulisse im Retro-Look bis zur mit Lampions gefüllten Decke: Fans von knalligen Farben werden im neuen Selfieparadies fündig. So zum Beispiel auch in einer Kulisse, die aussieht wie ein Raum aus einem Zeichentrick-Film oder an einer meterlangen Bar mit unzähligen grünen Weinflaschen. Sogar das Outfit kann zwischen den Shootings gewechselt werden, denn es stehen über ein Dutzend Umkleidekabinen zur Verfügung.