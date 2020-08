Theater am Schlachthof in Neuss : Harry Heib spielt und singt Harald Juhnke

Theater am Schlachthof in Neuss

„Keine Termine und leicht einen sitzen“ hat Autor und Regisseur Martin Maier-Bode den Abend mit Harry Heib in der Rolle Juhnkes für das Theater am Schlachthof genannt. Foto: Leo Kammer

Neuss Autor und Regisseur Martin Baier-Bode hat sein Stück über Harald Juhnke dem Schauspieler und Sänger Harry Heib gewissermaßen auf den Leib geschrieben.

Gleich dreimal war am Wochenende das Open-Air-Musiktheater auf der Wiese hinter dem Theater am Schlachthof (TaS) ausverkauft. „Keine Termine und leicht einen sitzen“ nennt der Autor Martin Maier-Bode (auch Regie) seine Begegnung mit Harald Juhnke. Kaum einer wurde so geliebt wie der 2005 gestorbene Schauspieler, Entertainer und Sänger, aber an kaum einen hat sich die Nation auch so abgearbeitet. Der Grandseigneur des Boulevards war nämlich auch der beliebteste von Deutschlands abhängigen Trinkern.