Kabarett in Neuss : Pulli-Träger Heinz gehört zum Stunk

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 6 Bilder Pulli-Träger Heinz gehört zum Stunk in Neuss.

Neuss Er gehört zum Stunk des Theaters am Schlachthof wie die Angela Merkel von Sabine Wiegand: Harry Heibs „Heinz Allein, der Unterhalter“.

Von Tino Hermanns und Helga Bittner

Harry Heib liebt Rollenspiele, und sein zweites Wohnzimmer ist der „Schluckspecht“ in Glehn. Ab Freitag wird der 49-Jährige Kabarettist beim Stunk, der alternativen Karnevalssitzung des Theaters am Schlachthof in der Wetthalle, alleine in elf verschiedene Rollen schlüpfen. „Ich hatte schon immer Spaß an Wortverdrehungen und Doppeldeutigkeiten. Als ich gemerkt habe, dass es gut ankommt, wenn man mit Wörtern spielt, wollte ich das vertiefen.“

Regisseur Martin Maier-Bode (r.unten) und Bühnenbildner Bernd Farber (r., auf der Bühne) erklären dem Ensemble, wie die Bühne funktioniert. Foto: Helga Bittner

Den Anstoß dazu gab eine der Großen des deutschsprachigen Kabaretts. „Meine Chansondozentin Tina Teubner“, sagt Heib, „man muss nur die Augen und Ohren offen halten, dann erkennt man viele Sorgen, Nöte und Probleme.“ Die spricht „Heinz allein, der Unterhalter“ in unnachahmlicher Weise an.

Zig Kleiderbügel warten auf das Publikum. Foto: Helga Bittner

Info Kartenverkauf mit Hilfe des Internets Karten Für die regulären Sitzungen in der Wetthalle Neuss (ab Freitag, 17. Februar) gibt es höchstens noch Einzelkarten an der Abendkasse. Tickets für 39 Euro (inklusive VVK-Gebühr) für die insgesamt zehn Termine in Düsseldorf, an denen das Ensemble ab 7. Februar im Capitol-Theater (Erkrather Straße 30) zu erleben ist, gibt es hingegen noch. Infos Weitere Informationen zu den Terminen in Neuss und Düsseldorf gibt es auf der Homepage www.stunk.net

„Heinz“ ist eigentlich Heibs erstes Kind, zwei weitere echte, mit seiner Ehefrau Imke folgten. „Mit der Figur bin ich vor 15 Jahren ein bisschen schwanger gegangen“, offenbart Heib, der auch als Schauspieler im TaS noch gelegentlich auf der Bühne und von Beginn an zum Kreis der Freunde, Macher und Unterstützer des freien Theaters gehört. „Bei den Proben zu einer Produktion habe ich als ‚Onkel Heinz‘ einfach mal ein bisschen Quatsch gemacht. Da fing es an.“ In der Kunstfigur „Heinz“ steckt viel Realität. „Ich habe mir von vielen Menschen etwas abgeschaut und es in ‚Heinz‘ gebündelt“, sagt er. So gehört seine Rolle auch schon zu den Kultfiguren des Stunk.

Wartet ebenfalls auf seinen Einsatz: ein Pult mit aufgemalten Büchern. Foto: Helga Bittner

Dieses Mal geht es um „Die Hoppeditz-Guerilla“, der Text stammt von Martin Maier-Bode, Jens Neutag und Sabine Wiegand, Maier-Bode führt zudem Regie. Dass es einen Tag vor der Premiere immer eine öffentliche Generalprobe gibt, hat sich längst herumgesprochen. Auch die beginnt – wie auch alle regulären Vorstellungen – um 19 Uhr.

Britta Bremer (hinten) und Tina Bundkirchen an ihrem Nähtisch. Foto: Helga Bittner

Was aber wäre der Stunk ohne Musik? Eine „geschmeidige Mischung“ aus alten und neuen Songs verspricht Sabine Weigand, die vor allem für den musikalischen Teil zuständig ist und sich immer einen eigenen Reim drauf macht. Dass sie aktuell auch diverse große Charthits eingebaut hat, ist indes „Einspringerin“ Franka von Werden zu verdanken. Die Sängerin und Schauspielerin ersetzt derzeit Ilva Melchior, die gerade ein zweites Kind bekommen hat.

Schon im Sommer setzt sich das „Autorenkollektiv“ (Wiegand) Maier-Bode, Neutag und Wiegand zusammen, um die Grundidee festzulegen. Allerdings, so räumen Wiegand und Maier-Bode auch ein, sei es schrecklich, im Hochsommer schon an den Winter zu denken, aber: „Anders geht es nicht.“ Wiegand gehört mindestens so lange zum Stunk wie Maier-Bode und Neutag, die drei sind auch als Autoren eingespielt, erzählt Wiegand: „Dieses Mal hab ich einen Teil des Rahmens geschrieben, Martin dafür einen Song...“

Harry Heibs Kultfigur Heinz Allein gehört zum Stunk und wird auch in der aktuellen Version dabei sein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)