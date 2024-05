Produktionskapazität verdoppeln 300-Millionen-Investition: Haribo baut Werk in Neuss

Maoam bleibt eine süße Erfolgsgeschichte aus Neuss. Denn der Süßwaren-Hersteller Haribo baut ab dem kommenden Jahr mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro ein neues Werk im Holzheimer Gewerbegebiet Kreitzweg. Und weil es nicht nur „eines der weltweit modernsten und innovativsten Werke der Süßwarenindustrie“ werden soll, wie Haribo in einem Statement hervorhebt, sondern die Produktionskapazitäten am Standort Neuss glatt verdoppelt, soll ab 2030 in Holzheim neben dem „fröhlich-fruchtigen Kaubonbon“ Maoam auch Haribo-Fruchtgummi produziert werden. Welche Sorten das im Einzelnen sein werden, sagt das Unternehmen auch auf Nachfrage nicht. Nur so viel: Der Goldbär, seit 1922 Aushängeschild und Markenbotschafter von „Hans Riegel Bonn“ (Haribo), bleibt in Neuss weiter ein „Zugereister“.