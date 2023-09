Verkaufsoffener Sonntag in Neuss Hansefest als Publikumsmagnet

Vor dem Rathaus präsentierten sich wieder die Gastgeber, vor allem aber auch die Gäste. Neben Neuss waren auch die anderen Städte der Rheinischen Hanse vertreten, nämlich Wesel, Kalkar/Grieth und Emmerich. Weitere Gäste waren Salzwedel, Lübeck und Brilon. Man kennt sich längst, man freut sich auf ein Wiedersehen – und macht Reklame für seine Hansestadt. Was auffiel: Alle Hansestädte sind sehr attraktiv, jede hat ihren besonderen Reiz. Am Stand von Salzwedel erfuhren die Besucher, dass sie es nicht nur mit einer Hansestadt zu tun haben, sondern auch mit der „Baumkuchen-Stadt“. Diese Spezialität wurde vor den Augen der Besucher in einem alten Ofen gebacken. Neugieriges Fragen half nichts: Das Rezept wurde nicht verraten. Alexej schlüpfte in das Kostüm des Stadtwächters der Stadt in Sachsen-Anhalt mit sehr vielen Fachwerkhäusern. Olaf Meining war nicht zum ersten Mal in Neuss, aber zum ersten Mal als Bürgermeister von Salzwedel.