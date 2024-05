Versammlung der Hanse-Gesellschaft Häfen Neuss und Düsseldorf – eine 20-jährige Erfolgsgeschichte

9200 Schiffe laufen die Häfen Neuss und Düsseldorf im Jahr an. Odermatt erklärte, dass in China in noch viel größeren Dimensionen gedacht werde. Unter diesem Aspekt seien weitere Kooperationen künftig denkbar. Ob eine Zusammenarbeit mit dem Duisburger Hafen realistisch sei, sagte er nicht. Die Neuss-Düsseldorfer Häfen beschäftigen 1022 Mitarbeitende und bilden aktuell 48 junge Leute aus. Der Erfolg sei kein Selbstläufer. Odermatt ist strikt dagegen, dass sich in der Nähe der Häfen Wohnbebauung etabliert: „Wohnungswirtschaftliche Nutzung können wir in Hafennähe nicht gebrauchen.“ Und: Zwischen dem Hafen in Düsseldorf und dem in Neuss lägen gerade einmal 500 Meter Luftlinie.