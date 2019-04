Generalversammlung der Holzheimer Schützen: Hans Rütten ist neuer BSV-Präsident in Holzheim

Holzheim Mit Herbert Blank haben die Holzheimer Schützen auch ein neues Ehrenmitglied.

Die Generalversammlung des Bürger-Schützenvereins Holzheim gestern in der Mehrzweckhalle war spannender als so mancher Freitagabend-Krimi: Schließlich galt es, einen neuen Präsidenten als Nachfolger von Heinz-Günter Schlüter zu wählen.

Vizepräsident Klaus Habbig hatte seinen Hut nicht in den Ring geworfen. Er erklärte lediglich, dass das Vorstandskomitee keine Wahlempfehlung abgeben werde. Es kandidierten Christian Overberg (50), Hans Rütten (65) und Jürgen Schmitz (53). Im ersten Wahlgang kam Overberg auf 79, Rütten auf 132 und Schmitz auf 95 Stimmen. Den zweiten Wahlgang entschied Hans Rütten dann für sich: Auf ihn entfielen 174 Stimmen, 146 Schützen wählten Jürgen Schmitz. Der neue Präsident präsentierte sich als Ur-Holzheimer: „Ich bin im alten Holzheimer Krankenhaus geboren.“ Sein Motiv, sich zur Wahl zu stellen: „Dieser Verein hat mir sehr viel gegeben – etwas davon möchte ich jetzt zurückgeben.“ Er wünscht sich einen Verein, „der sich intensiv um den Nachwuchs kümmert und zu alter Stärke zurückfindet“. Rütten räumte ein, dass es derzeit „nicht so ganz optimal läuft“. Was in den vergangenen Wochen und Monaten in der Vereinsspitze schiefgelaufen ist, dazu wollte er nicht Stellung nehmen. Was er dagegen verriet: „Ich bin ein Traditionalist im konservativen Sinne.“