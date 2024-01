Neuerscheinung aus Neuss Gemälde von Courbet ist Schlüsselmotiv in Kolvenbachs Roman

Ist das geschehen, kann die Lektüre beginnen: Zuletzt hatte Hans-Jürgen Kolvenbach, der bis 2006 als Deutsch- und Philosophielehrer und Fachleiter für Deutsch gearbeitet und sich zehn Jahre lang mit Regie- und Theaterarbeit auseinandergesetzt hat, 2021 mit „Verspielter Liebe“ und „Als ein anderer leben“ zwei Bücher im Selfpublisher-Verlag Tredtion herausgegeben. Dort ist nun auch sein neuer Roman erschienen, der ähnlich wie seine Vorgänger mit langen, „schlangenhaften“ Sätzen „keine leichte Kost“ ist. Unbeabsichtigt hat sich der Vater des 19-jährigen Ich-Erzählers bei dem Versuch, einer Frau den Tod vorzuspielen, erhängt. Der 19-Jährige gerät unter Tötungsverdacht und muss daraufhin Cadaqués in Spanien verlassen. Trampend gerät er nach Lourdes, wo er sich von der Frage „Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?“ von einer Theatergruppe anlocken ließ. Er erzählte ihnen seine Geschichte, was er kurz darauf bereute, um sich dann einen Tag später doch dem Ensemble anzuschließen. Im Laufe der Handlung hilft er als gläubiger Katholik Menschen mit Behinderung in heilige Wasser und wird von einem spanischen Pater als Mönch entdeckt. Der 19-Jährige lernt aber auch die zehn Jahre ältere und bereits verlobte Tochter eines Galeristen kennen, die ebenfalls Menschen mit Behinderung nach Lourdes begleitet hat. Sie bricht aus ihrem vorherbestimmten Leben aus und schließt sich dem 19-Jährigen bei seinem Zufallstrampen durch Südfrankreich an. Es ist die Geschichte eines ungleichen Paares, die in Anbetracht der Kunst zu philosophieren beginnt. Courbets Bild spielt dabei eine Schlüsselrolle, als ein Gemälde, das die beiden Liebenden in ihrer Auffassung vereint, nachdem es zuvor die Familienbande auf die Probe gestellt hat.