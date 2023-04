Botanischer Garten in Neuss Hanfpalmen ein Renner bei der Pflanzentauschbörse

Das Chinaschilf wird riesengroß, man kann es auch in Kübeln wachsen lassen: Solche und ähnliche Tipps gab es in großer Zahl. Waltraud Kimmel gehört ebenfalls dem Förderverein an. Ihr Garten befindet sich im Umbruch: „Ich stelle ihn jetzt auf größtmögliche Bienenfreundlichkeit um“, berichtet die Pflanzenfreundin. Viele Schmetterlinge fühlten sich schon wohl in ihrem Garten. Die Rasenfläche sei zugunsten einer Wildblumenwiese deutlich verkleinert worden. Einen Vorgarten fast ausschließlich mit Steinen zu gestalten, das geht für sie überhaupt nicht.