Baustelle in Neuss Hamtorstraße wieder freigegeben

Daran war am Montag noch nicht zu denken, als der Bereich in Höhe der Hausnummer 16 wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt wurde. Warum ein Teil der Straße dort abgesackt war, war zu dem Zeitpunkt noch unklar. Dementsprechend konnte auch nicht abgeschätzt werden, wie viel Zeit die Bauarbeiten in Anspruch nehmen würden. Nun ist die Ursache aber klar: Grund für den Schaden waren undichte Stellen im Kanal, durch die Sand aus dem Fahrbahnunterbau in den Kanal rieseln konnte. Das ergaben die Ermittlungen der InfraStruktur Neuss AöR im Rahmen der Baumaßnahme.