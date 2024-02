Neues Format in Neuss Hamtorkrug bietet offene Bühne für Musiker

Ob Hobby-Musiker, Profis oder Anfänger: Ihnen allen möchte der Hamtorkrug eine Bühne bieten. Und so laden Marvin Schorn und Marc Bongartz ein, sich an einer „Open Jam Session“ zu beteiligen. Ab sofort können Solokünstler oder Bands an jedem letzten Donnerstag im Monat in den Räumen an der Büttger Straße auftreten.