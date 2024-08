Kommunalwahl 2025 im Rhein-Kreis Neuss Hakan Temel will für die SPD Landrat werden

Eine Kandidatur für ein kommunales Spitzenamt wie das des Landrates will gut überlegt sein und hängt von vielen Faktoren ab: Wer ist der oder die Richtige mit Blick auf Qualifikation, Persönlichkeit, Motivation und sicher auch mit Blick auf die zu erwartenden Gegenkandidaten? Da schlägt die Stunde der Taktiker in den Parteien. Im Rhein-Kreis kommt noch hinzu, dass sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (68) offiziell noch nicht erklärt hat, ob er noch einmal für die Christdemokraten antreten möchte. Von seiner Entscheidung könnte viel abhängen – nicht nur für potenzielle Bewerber in der eigenen Partei.