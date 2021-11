Angeklagter aus Neuss : Haftstrafe für „Earl of Bristol“ könnte verkürzt werden

Der Fall wird vor dem Landgericht Mönchengladbach verhandelt. Foto: Carsten Pfarr

Neuss/Mönchengladbach Am Landgericht Mönchengladbach hat am Donnerstag der Berufungsprozess gegen den sogenannten Earl of Bristol begonnen. Der mutmaßliche Hochstapler aus Neuss war im Sommer zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Weil er dagegen Berufung eingelegt hat, muss der Fall nun neu aufgerollt werden.