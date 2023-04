Diebe in Neuss Haftrichter steckt Ladendieb in U-Haft

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 5. April, gegen 17.30 Uhr, in einem Kaufhaus in der Neusser Innenstadt. Ein Ladendetektiv wurde auf zwei verdächtige Personen aufmerksam. Nach kurzer Beobachtung stellte der Detektiv fest, dass die unbekannten Männer in der Parfümabteilung mehrere Produkte aus den Regalen entnahmen und in mitgebrachten Taschen verstauten. Daraufhin stellte der Mitarbeiter die beiden Ertappten zur Rede.