Wohnungseinbruch in Neuss Haftbefehl für mutmaßlichen Einbrecher und Dieb

Am vergangenen Freitag, 15. September, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Deutschen Straße in Neuss. Ein mutmaßlicher Täter soll ungefähr um 8 Uhr über das Dach eines Nachbarhauses geklettert und durch ein offenes Küchenfenster in eine Wohnung eingestiegen sein, wie die Polizei mitteilt. Der Tatverdächtige verließ die Wohnung über das Dach, wechselte seine Kleidung, ging in Richtung Eisenbahnbrücke und von dort aus in Richtung Park. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet.