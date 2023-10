Verbrechen in Neuss Mutmaßlicher Autoknacker festgenommen

Die Polizei ist am Sonntag um 6 Uhr zum Eibenweg ausgerückt. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie eine männliche Person an Autotüren und Garagentoren rüttelte. Wenig später wurde ein Mann festgenommen, der in Verdacht steht, gleich mehrere Autos aufgebrochen zu haben – unter anderem an der Neukirchener Straße, wo Geld entwendet wurde, und am Zirbelweg. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Das teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde zu einer Polizeiwache gebracht. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Wie der Mann die Autos öffnete, ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kommissariat 14 geführt werden.