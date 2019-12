Neusser Firma ist die Fehlerquelle : Hafenbetrieb verursachte Sirenen-Chaos

Neuss Ein vom Sirenen-System auf dem Gelände der Walter Rau AG ausgelöster Alarm schreckte vor Wochen viele Neusser auf. Polizei und Feuerwehr suchten den Fehler beim behördlichen Alarmierungs-System. Jetzt ist die Quelle benannt.

Mehr als drei Wochen nach einem rätselhaften Sirenen-Alarm ist die Geräuschquelle identifiziert. Es war keine der bislang vier städtischen Sirenen, die am Abend des 17. November, einem Sonntag, viele Neusser besorgt aufhorchen ließen, sondern das Sirenen-Warnsystem der Walter Rau AG im Hafen. Der Hersteller von Ölen und Fetten spricht von einer technischen Störung, deren genaue Ursache noch nicht ermittelt ist. „Auch ein unbefugtes Auslösen der Sirene durch Dritte, die über eine geheime Funkfrequenz angesteuert wird, ist nicht auszuschließen“, hält Unternehmenssprecherin Svenja Gärtner in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung fest.