Stadt Neuss verschärft Kontrollen Bis zu 1000 Euro Strafe fürs Füttern von Wildtieren

Sie sind in Parks zu finden, aber auch im Innenstadt-Bereich und rund um den Hauptbahnhof: Futterspuren, die von Unbekannten ausgelegt wurden und seit Jahren ein Ärgernis darstellen. Auch aus Teilen der Politik war immer wieder Kritik zu hören. Tenor: Die Stadt unternehme zu wenig, um das Wildtier-Fütterungsverbot durchzusetzen. Jetzt hat die Verwaltung offenbar genug und zieht die Daumenschrauben an. Zwar haben der Kommunale Service- und Ordnungsdienst (KSOD) und das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima bereits in der Vergangenheit regelmäßig Menschen, die Tiere fütterten, angesprochen und über das Verbot informiert – es habe sich allerdings gezeigt, dass die mündlichen Verwarnungen nicht zu einer Verhaltensänderung geführt haben, wie die Stadt jetzt resümierte. Darum sollen nun verstärkt Verwarn- und Bußgelder verhängt werden. Die Summe liegt bei mindestens 35 Euro. Bei besonders schweren Verstößen soll die Geldbuße sogar bis zu 1000 Euro betragen. Die genaue Höhe richte sich nach dem jeweiligen Verstoß und werde durch verschiedene Faktoren wie Ort, Art und Umfang der Fütterung beeinflusst. Auch, ob es sich um eine Wiederholungstat handelt und ob die Person einsichtig ist, werde einbezogen.