„Adventszauber“ in Neuss Händlerinnen laden zur weihnachtlichen Schnitzeljagd

Die Händlerinnen der Initiative „Feines aus Neuss“ laden für Samstag zum „Adventszauber“. Im Rahmen dieser Aktion versprechen sie am 25. November, von 10 bis 16 Uhr, Shoppen in weihnachtlicher Atmosphäre rund um die Neustraße und den Münsterplatz. Neben Plätzchen, herzhaften Leckereien und Getränken gibt es auch eine weihnachtliche Schnitzeljagd in den Geschäften „Confiserie Mayser“, „Gewürzmühle Engels“, „Mädchenstolz“, „Hallo Sonnenschein“ und „Goldrichtig“. Mit einer „Schatzsuche“, bei der Fragen beantwortet werden müssen, laden die Initiatorinnen ein, von Geschäft zu Geschäft zu wandern. Als Gewinn lockt je ein Preis aus den Geschäften, darunter ein Schmuckstück von „Goldrichtig“. Auch mehrere Nachbargeschäfte haben für den Tag schöne Aktionen angekündigt, unter anderem Modehaus Heinemann. Zusätzlich erhalten die Einkäufer an diesem Tag eine „besonders liebevolle Verpackung“, wie Katharina Franke („Hallo Sonnenschein“) betont, mit einem neuen Motivaufkleber der Initiative.