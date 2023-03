Nach Gesetzesänderung Händler in Neuss besorgt über Steuer auf E-Zigaretten-Liquids

Obwohl die ursprüngliche Gesetzesänderung bereits im Juli 2022 in Kraft trat, wurden viele der Auswirkungen des Tabaksteuermodernisierungsgesetzes (TabStMoG) erst in den letzten drei Wochen wirklich deutlich; Substitute für Tabakwaren (in erster Linie E-Zigaretten-Liquids) die durch das neue Gesetz erstmals versteuert wurden, durften bis zum 12. Februar noch steuerfrei verkauft werden, wenn sie nachweislich vor dem Inkrafttreten des Gesetzes im Juli in den Handel gebracht wurden. Seit dem Stichtag gilt die Tabaksteuer auch für den bloßen Besitz der betreffenden Produkte.