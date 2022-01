Gesundheit in Neuss : Gynäkologische Rundum-Versorgung

Neuss In den frisch renovierten Räumen des denkmalgeschützten Vogthauses am Neusser Münsterplatz 10-12 eröffnet zum neuen Jahr eine gynäkologische Gemeinschaftspraxis.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem so bekannten Neusser Gebäude praktizieren können,“ sagt Andrea Engels-Ebertz. „Der Bolten Brauerei sind wir sehr dankbar für diese Möglichkeit und auch für die herausragende Unterstützung bei der Umsetzung unserer Wünsche.“ Die 43-jährige Neusserin ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sie war bisher als Oberärztin im Johanna Etienne-Krankenhaus tätig. Zusätzlich praktizierte sie einen Tag in der Woche in der Praxis von Joachim Wahode und Petronela Bunyov am Neumarkt als angestellte Ärztin. Antje Pusch wechselt aus ihrer Einzelpraxis an der Hamtorstraße, wo sie seit 2017 als niedergelassene Ärztin tätig ist, in die Gemeinschaftspraxis. Nach ihrer Facharztausbildung im Neusser Lukaskrankenhaus konnte sie bereits im niedergelassenen Bereich Erfahrungen, unter anderen in einer Kinderwunschklinik, sammeln. Sie wohnt mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Düsseldorf. Als dritter Arzt verstärkt Joachim Wahode die beiden Ärztinnen: „Mit dem Jahreswechsel ändert sich für mich die Praxisform: Die Kollegin Bunyov verbleibt als Einzelpraxis am Neumarkt und ich werde an drei Tagen in der Woche angestellt in der Praxis der Kolleginnen im Vogthaus arbeiten“, sagt Wahode.