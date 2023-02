Lukaskrankenhaus in Neuss Gynäkologin hilft Frauen nach Genitalbeschneidung

Die dreifache Mutter lernt die betroffenen Frauen beim Verein „Stop - Mutilation“ in Düsseldorf kennen, wo sie ehrenamtlich tätig ist. Es sind Frauen, die geflüchtet sind, und die für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein ärztliches Gutachten über den Grad ihrer Beschneidung benötigen. Weibliche Genitalbeschneidung wird in 31 afrikanischen Ländern praktiziert sowie in einigen Staaten in Südostasien und im Nahen Osten. Weltweit, so steht auf der Seite des Vereins, seien 200 Millionen Frauen und Mädchen beschnitten. In Nordrhein-Westfalen sind es schätzungsweise 22.483 Frauen und Mädchen, zudem rund 4000 Mädchen unter 18 Jahre gefährdet. Viele Familien, auch wenn sie hier leben, halten an der Tradition fest und lassen ihre Töchter beschneiden, meist in den Ferien im Herkunftsland.