Fahrraddemonstration auf dem Münsterplatz „Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern“

Positiv hob Scheidmann hervor, dass die Stadt Neuss bereits begonnen habe, die Innenstadt fahrradfreundlicher zu machen. So seien etwa die Sebastianusstraße und die Drususaalle in Fahrradstraßen umgewandelt worden. Das könne allerdings nur ein Anfang sein. Handlungsbedarf bestehe bei der Sanierung von Radwegen und beim Thema Sicherheit für Radfahrer. Auch eine Fahrradschnellstraße in die Innenstadt gehörte zu den Wünschen, die Scholten und Scheidmann sowie vier weitere Schülerinnen und Schüler auch im Anschluss an die Demo in einem Gespräch mit Bürgermeister Reiner Breuer und Mobilitätsmanagerin Dahlia Busch äußerten. Breuer würdigte das Engagement der Schülerschaft und erklärte unter anderem, die Stadt habe bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Qualität der Radwege und das ÖPNV-Angebot zu verbessern.