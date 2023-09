Audienz im Vatikan 1400 Neusser zu Besuch bei Papst Franziskus

Am Freitagmorgen kommen die Romfahrer nach einer 22 Stunden dauernden Fahrt wieder in Neuss an. Trotz einiger kleiner Blessuren und etwas Heimweh bei den Jüngeren, sei die Reise ein unglaublich schönes Erlebnis gewesen, sagt Kremer. „Wir hatten alle eine wunderbare Zeit in Rom. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wie wir zusammengewachsen sind.“ Jetzt würden sich alle freuen, am Montag im Schulhaus wieder mit jenen zusammenzutreffen, die in Neuss die Stellung hielten und eine abwechslungsreiche Projektwoche hatten.