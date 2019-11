Qualitätsanalyse an Neusser Schule : Gymnasium Norf erhält Gütesiegel des Landes NRW

Ein Kind bearbeitet eine Biologie-Aufgabe in der Klasse 5 am Gymnasium Norf. Foto: Stadtisches Gymnasium Norf

Norf Das Städtische Gymnasium überzeugt bei der Qualitätsanalyse der Bezirksregierung in 36 von 37 Kategorien.

Das größte Gymnasium in Neuss hat sich der Qualitätsanalyse des Landes Nordrhein-Westfalen unterzogen und ein „exzellentes“ Ergebnis erhalten: In 30 von insgesamt 37 Kategorien gab es die Bestnote für das Städtische Gymnasium Norf. Sechs Mal gab es die zweitbeste Note. Schulleiter Stefan Kremer freut sich über das Gütesiegel, er habe im Vorhinein bereits ein gutes Gefühl gehabt. „Wir sind relativ selbstbewusst in den Prozess gegangen“, sagt Kremer. Nur in einem Feld sieht die Prüfungskommission noch Verbesserungsbedarf.