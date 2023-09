Erfolgreiche Neusser Schule Doppelte Ehrung für das Gymnasium Marienberg

Zudem zeige die Auszeichnung, dass die Schule mit ihrem Konzept trotz der Corona-Krise auch in den letzten Jahren in der Lage war, MINT-Themen „didaktisch und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzubinden“, so Wedekind. Das Gymnasium hat eigens zu den Auszeichnungen ein reichhaltiges Magazin herausgegeben. Besonderen Wert legt das Mädchen-Gymnasium – 1857 als Höhere Töchterschule gegründet – darauf, dass dort jungen Frauen ermöglicht wird, in so manche (vermeintliche) Männerdomäne vorzudringen.